Beirat will Klimaschutz-Siedlungen

Enger

Der Klimaschutzbeirat (KSB) sieht die Belange des Klimaschutzes in der Stadt Enger auch in den aktuell geplanten baulichen Entwicklungen - insbesondere in den Außenbezirken der Stadt - nicht ausreichend berücksichtigt. Anlass für diese Kritik ist die laufende Planung zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Vorsteherweg“ und der entsprechenden Flächennutzungsplan-Änderung.