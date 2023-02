Bekommt Enger bald einen Bürgerbus?

Spenge/Enger

Annette Karczewski hat eine Leidenschaft. Sie fährt gerne Bus. Nicht etwa als Passagier. Sie sitzt hinter dem Steuer des Bürgerbuses, der in Spenge seine Runden dreht. Und am liebsten würde sie demnächst auch in einer Nachbarschaft ihre Runden drehen.

Von Daniela Dembert