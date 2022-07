Benefiz-Golfen für herz- und krebskranke Kinder

Enger

„Ab aufs Grüne“ heißt es am Samstag, 13. August, wenn der Generationen-Treff Enger (GTE) zur 15. Auflage seines Benefiz-Golfturniers auf dem Platz des Golfclubs Varus, Im Schlingerort 5 in Venne, einlädt. „Golfen mit Herz für Kinder“ lautet das Motto der Veranstaltung, bei der nicht nur passionierte Golfsportler in den sportlichen Wettbewerb treten können, sondern auch ein bunter Nachmittag mit vielen Attraktionen für alle Besucher der Anlage geboten wird.

Von Daniela Dembert