Bepflanzung soll Unfälle verhindern

Der Kreis Herford lässt an der Kreuzung der Kreisstraße Zur Schmiede mit der städtischen Hückerstraße seit Montag Rotbuchenhecken pflanzen. Die drei, jeweils 40 bis 50 Meter langen Hecken sollen als Sichtschutz fungieren und so Unfälle zu verhindern helfen.

Drei neue Rotbuchenhecken an Kreuzung Zur Schmiede/Hückerstraße in Enger

Entlang der Straße Zur Schmiede werden – von der Dreyener Siedlung aus betrachtet – vor der Kreuzung beidseitig Hecken gepflanzt und hinter der Kreuzung nur auf der Hücker-Aschen zugewandten Seite. Wie Patrick Albrecht, Pressesprecher des Kreises Herford, erklärt, sei dort eine beidseitig Bepflanzung wegen des Straßengrabens nicht möglich.

Veranlasst wurde die Pflanzmaßnahme von der Unfallkommission, die sich in diesem Fall aus Vertretern der Kreispolizeibehörde, der Stadt Enger und dem Kreis als Straßenbaulastträgern, dem Straßenverkehrsamt und der Bezirksregierung zusammensetzt. „An der Kreuzung ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Unfällen wegen missachteter Vorfahrt gekommen“, so Albrecht: „2020 gab es einen Unfall, 2021 zwei Unfälle mit einem leicht Verletzten und 2022 ebenfalls einen Unfall mit einem Leichtverletzten.“

Dabei gibt es an dieser Stelle zusätzlich zum Stopp-Schild ein weiteres Schild, das Tempo 30 vorschreibt und vor Unfallgefahr warnt. Zudem sind auf der Fahrbahn so genannte Rüttelstreifen angebracht, die Autofahrer zum Drosseln des Tempos veranlassen sollen. „Da dies alles nicht gefruchtet hat, soll nun eine Einschränkung der Sicht durch die Hecken dafür sorgen, dass die Verkehrsteilnehmer an der Kreuzung wirklich anhalten und auf den Gegenverkehr achten“, erklärt der Pressesprecher.

Die Hecken sind 1,2o Meter hoch und sollen auf 1,70 bis zwei Meter anwachsen.