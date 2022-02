Buche steht schief – Spielplatz gesperrt

Der Kinderspielplatz in der Maiwiese ist bis auf Weiteres gesperrt. Eine der großen Buchen im Bereich des Spielplatzes ist offenbar bei den orkanartigen Stürmen der vergangenen Tage in Schieflage geraten und könnte auf den Spielplatz stürzen. Dies teilt die Stadt Enger mit.

Da eine Buche in der Maiwiese bei den Stürmen in Schieflage geraten ist, musste der Spielplatz gesperrt werden.

Der städtische Bauhof hat den Baum deshalb provisorisch gesichert und das Spielplatzgelände abgesperrt. Von der Sperrung ist auch der Fußweg entlang des Bolldammbaches betroffen. Auch hier ist Vorsicht geboten.

„Die endgültige Beseitigung der Gefahrenstelle wird schnellstmöglich erfolgen“, verspricht Bürgermeiste Thomas Meyer. „Die Bürgerinnen und Bürger werden bis dahin dringend aufgefordert, die Absperrung zu beachten und den Bereich zu meiden.“

Zur Vorsicht mahnt Thomas Holz, Leiter der Wirtschaftsbetriebe, auch bei Spaziergängen in Wäldern und in der Nähe großer Bäume. „Da der Boden stark aufgeweicht ist, kann es auch jetzt nach dem Sturm immer noch passieren, dass Bäume umstürzen“, erklärt er. Im hiesigen Lehmboden fließe das Wasser nur langsam ab. „Man sollte die Augen offen halten. Meist gibt es Anzeichen dafür, dass ein Baum nicht mehr stabil ist“, so Holz. „Wenn er schon schief steht oder bereits einige Äste abgebrochen sind, könnte es gefährlich werden.“

Derweil ist der städtische Bauhof damit beschäftigt, die Folgen der stürmischen Tage aus dem Stadtbild zu entfernen. Holz: "Wir arbeiten jetzt die Bäume und Äste auf, die von der Feuerwehr von den Straßen geräumt, zersägt und an den Rändern abgelegt wurden.“