BUND gegen Pläne der Stadt Enger

Der BUND äußert sich kritisch zur geplanten Umgestaltung des Weges entlang der ehemaligen Kleinbahntrasse zwischen Bahnhofstraße und Ringstraße in Enger. Wie berichtet, hatten sich Vertreter aller politischen Parteien für die vom Büro Kortemeier Brokmann vorgestellten Maßnahmen ausgesprochen. Holger Stoppkotte, stellvertretender Sprecher der BUND Kreisgruppe Herford, spricht von einem „negativen Eingriff in den Biotopverbund“.

Die Kleinbahntrasse am Bolldammbach zwischen Ringstraße und Bahnhofstraße in Enger soll aufgewertet werden. Das stößt auf Kritik beim BUND Kreisverband Herford.

Stoppkotte kritisiert, dass die Öffentlichkeit erst am 28. September davon erfahren habe, dass zwei Tage später ein Förderantrag gestellt werden müsse. Dabei hätte die Stadtverwaltung in der letzten Sitzung des Klimaschutzbeirats am 11. August auf Nachfrage des BUND erklärt, es gebe keinerlei Planungen zur Umgestaltung der Kleinbahntrasse.

„Wenn keine sechs Wochen später ein detaillierter Vorentwurf präsentiert wird, der massive Eingriffe in die Bolldammbachaue und deren Baumbestand vorsieht, dann fragt man sich, wie es um die Beteiligung von Öffentlichkeit und Verbänden bei politischen Entscheidungen in Enger bestellt ist“, schreibt Stoppkotte. Das Bolldammbachtal sei eine grüne Achse durch die Stadt Enger. Im Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftpflege sei dieser Achse die höchste Wertigkeit im Biotopverbund zugesprochen worden. „Das bedeutet, dass bei allen Planungsprozessen eine Optimierung der Vernetzungsfunktion angestrebt werden sollte. Tiere, insbesondere Vögel, Insekten und Fledermäuse, sollen die Innenstadt von Enger hier möglichst ungestört durchqueren können“, betont der BUND-Sprecher.

Der Vorentwurf greife aber gleich in mehrfacher Hinsicht negativ in diesen Biotopverbund ein: „1. Der Erlenbestand am Bach auf Höhe des Aldi-Parkplatzes, der im Winterhalbjahr oft von großen Schwärmen aus Erlenzeisigen und Distelfinken aufgesucht wird, soll aufgelichtet werden, um einen subjektiv empfundenen Angst-Raum zu beseitigen. 2. Eine Treppe zum Bach und eine Möglichkeit der Überquerung schafft einen neuen Verkehrsraum, welcher der Verkehrssicherungspflicht unterliegt. Dieser werden weitere Bäume zum Opfer fallen. Dabei wird der Bereich zwischen Aldi-Parkplatz und dem gegenüberliegenden Parkplatz allein dadurch auch kein attraktiver Aufenthaltsort. Die Durchwanderbarkeit für Tiere wird aber schon an dieser Stelle gestört. 3. Die Flächen für Spielgeräte und Fahrräder kosten weitere Bäume und schaffen weiteren Verkehrsraum. 4. Eine Beleuchtung alle 20 Meter sorgt für eine erhebliche Lichtverschmutzung, die gerade für Fledermäuse und Insekten ein riesiges Problem darstellt.“

Der Bereich an der Kleinbahntrasse zwischen Ringstraße und Maiwiese sei zudem viel zu schmal, um neben dem Fuß- und Radweg Aufenthaltsbereiche für Menschen zu schaffen. Diese Möglichkeit und auch das Erleben des Bolldammbachs könne im Bereich der Maiwiese hervorragend realisiert werden. Der hier überplante Bereich sei vielmehr als durchgehende Grünachse mit möglichst vielen Bäumen und Sträuchern zu entwickeln. Dies käme neben den Tieren dann auch dem Stadtklima in Enger zugute.

Daher fordert der BUND die politischen Vertreter aller Fraktionen auf, diesen Vorentwurf nicht weiter zu verfolgen „und endlich mal auf eine klima- und umweltschädliche Förderung zu verzichten“. Stoppkotte: „Hätte der Stadtrat sich zu dem vom Klimaschutzbeirat empfohlenen Klimacheck bewegen lassen, wären solche Überlegungen im Vorfeld einer Entscheidung bedacht worden.“