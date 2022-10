Bünde:  „Wer schießt auf unser Handwerkerfahrzeug?“

Loch in der Scheibe, Beule in der Tür: Dachdeckermeister Marco Seemann aus Enger erstattet Anzeige

Über den Vorfall in der Papendiekstraße in Bünde, wo er und sein Team aktuell arbeiten, ist er schockiert und verärgert zugleich. „Mein Mitarbeiter hat das Fahrzeug dort am Dienstag um 7 Uhr morgens abgestellt. Um 10 Uhr war er das letzte Mal am Wagen, bevor er gegen 17 Uhr - er wollte gerade seine Sachen wieder in den Wagen packen - das kreisrunde Loch in der Seitenscheibe entdeckte“, sagt Seewald, der auch Obermeister der Zimmererinnung Herford ist.