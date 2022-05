Burgstraße wird ab Dienstag gesperrt

Die Mitarbeiter der Firma Krämer haben nun das Pflaster entfernt und den Fußweg so weit aufgegraben, dass für die Firma, die in der kommenden Woche per Inlinerverfahren das Rohr saniert, alles vorbereitet ist. Beim Inlinerverfahren wird eine Glasfasermatte mit einem schnell härtenden Harz getränkt und per Druck in das alte Rohr gepresst.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar