Christoph Wind liest in Enger

Christoph Wind ist unterwegs – in Deutschland und im Rest der Welt. Von diesen Reisen bringt er einige Texte mit: „Temporeiche Anekdoten treffen auf spannende Beobachtungen des Alltags und skurrile Figuren aus allen Ecken des Landes“, schreibt Museumsleiterin Regine Krull in ihrer Ankündigung.

Ob Chaos auf dem Ausflugsdampfer an der Mosel oder Touristen-Pilgern nach Neuschwanstein: Interessant werde es immer hinter den Kulissen, an den Orten, an denen die Republik brüchig, abgründig und vor allem unwiderstehlich komisch werde.

Der Abend dreht sich um Wutbürger mit Burnout, absurde Busreisen und irgendwie hat es selbst Jogi Löw geschafft, sich in das Programm zu mogeln. Außerdem beantwortet Wind einige „wirklich drängende“ Fragen: Warum sind Hunde das neue Rauchen? Was finden scheinbar ganz normale Menschen an einem Schottergarten? Was ist die schlimmste Stadt Deutschlands? Und zum Abschluss des Abends lädt der Autor ein auf die spektakulärste, riskanteste und nervenaufreibendste Reise, die im Jahr 2022 zwischen Nordsee und Zugspitze möglich ist.

Christoph Wind ist Teil der „Wild Things“, in denen er gemeinsam mit Ulrike Kindermann, Horst Chudzicki und Tobin Wittemeier monothematische Lesungen auf die Bühne bringt. Mit letzterem trat er bereits als „Wind & Wittemeier“ in Enger und deutschlandweit auf. Nach seinem ersten Solo-Abend „Wenn man nur liegt, geht’s eigentlich“ folgt nun sein zweites Programm. Karten gibt es im Widukind-Museum Enger und bei Weine & Accessoires Friedhoff in der Steinstraße.