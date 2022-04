Corona künstlerisch verarbeitet

Mit ihrem dreidimensionalen Bild will Alissa (15) ihre Gefühle während des Lockdowns darstellen. Sie gehört zu den Schülerinnen und Schülern, die an der Ausstellung „Hinter der Maske“ in der Volksbank Enger mitgewirkt haben.

Seit Donnerstag sind die Werke der jungen Künstler in der Volksbank Enger zu sehen. „Es ist sehr interessant, zu erfahren, wie junge Menschen diese Zeit erlebt haben und wie stark sie gewirkt hat“, erklärte Marco Möhle von der Volksbank. „Gleichzeitig berührt es uns sehr. Kunst ist eine Seelensprache, Kommunikation, eine Verbindung“, sagte Christoph Ogawa-Müller, der die Ausstellung des Vereins Kunstlandschaften eröffnete.

Die Idee zum Projekt „Hinter der Maske“ hatte Carsten Gehring von der Kindertagespflege Villa Kirschblüte. „Durch meine Tätigkeit in der Tagespflege, aber auch durch die eigenen Kinder war ich in vielerlei Hinsicht von der Pandemie betroffen. Erst nach und nach hat man die Auswirkungen wirklich bemerkt und da habe ich gedacht, dass es gut sein könnte, das Erlebte in dieser Form zu verarbeiten“, erklärte er. So könnten die Erfahrungen auch an andere weitergegeben werden.

Luca (9) hat sein Bild für die Ausstellung mit Maske und Klopapierrollen gestaltet, typische Themen der Corona-Zeit. Die Farben zeigen seine wechselnden Emotionen. Foto: Annika Tismer

Patricija (11) von der Grundschule Belke-Steinbeck, erzählte: „Ich habe während des Lockdowns einen Hamster bekommen, der mir sehr durch die Einsamkeit geholfen hat. Darum habe ich mein Bild auch zu dem Thema gestaltet.“ Luca (9) hat sein Bild mit einer Maske beklebt, auf der ein Bett und Toilettenpapier zu sehen sind – „weil ich in der Zeit viel im Bett gelegen habe, es aber auch komisch fand, dass die Menschen so viel Toilettenpapier gekauft haben.“

Für Saskia (10) war das Tragen von Masken besonders prägend. Die Ausstellung mit Schüler-Arbeiten ist noch einen Monat zu sehen. Foto: Annika Tismer

Marie (16) hat ihre Erinnerungen in einem eher düsteren Bild verarbeitet: „Es zeigt, wie es mir gegangen ist. Es war halt keine angenehme Zeit so ohne Freunde und andere Kontakte“, erklärte sie. In einem Bild mit Uhr hat Gwen (15) ihre Gedanken dargestellt: „Die Uhr soll den eher tristen Tagesablauf darstellen. Sicher haben in dieser Zeit auch viele Menschen Depressionen bekommen. Daher ist es so düster.“

Alissa (15) hat dreidimensional gearbeitet und ihren Kopf als ein großes Wollknäuel dargestellt. Es symbolisiert das Wirrwarr in ihrem Kopfe. Ohne Kontakte fühlte sie sich selbst „offline“.