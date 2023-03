Das ist das Programm der „Nacht der Bibliotheken“ in Enger

Veranstaltung am 17. März

Enger

„Grenzenlos“ – unter diesem Thema findet am Freitag, 17. März, die 10. Nacht der Bibliotheken statt. In ganz NRW laden dann Bibliotheken dazu ein, einen netten Abend zwischen ihren Regalen zu verbringen. Auch die Stadtbibliothek Enger nimmt in diesem Jahr wieder daran teil.

Von Dana Thoeren