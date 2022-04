Das Kirschblüten-Gefühl ist wieder da

Menschen in Enger feiern drei Tage lang die Rückkehr ihres Stadtfestes

Enger

Da ist es wieder, das ganz spezielle Kirschblüten-Gefühl, dieses Dorffest in Groß, auf dem jeder jeden trifft und alles so schön normal ist. Drei Tage Sonnenschein, trockene Frühlingsnächte, Straßen voll, Plätze voll, beste Laune bei Besuchern und Veranstaltern – so ist der Neustart der Engeraner Traditionsveranstaltung rundherum gelungen.

Von Thomas Meyer