Austauschcafé in Enger

„Wie schmeckt Heimat?“ Diese Frage stand beim Austauschcafé im Haus der Kulturen am Mittwochnachmittag im Mittelpunkt. Denn was dem einen unbekannte Exotik bringt, ist für den anderen untrennbar mit einem Gefühl der Vertrautheit verbunden.

So standen an diesem Nachmittag landestypische Speisen von der Schmalzstulle über Pflaumenkuchen bis zur herzhaften Börek-Rolle auf den Tischen. Da lässt es sich leicht ins Plauschen kommen über Fragen wie: Mit welchem Käse lassen sich Börek-Röllchen am besten füllen? Wie schmecken Bonbons aus der Ukraine?