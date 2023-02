Diakon Martin Hille im Alter von 80 Jahren verstorben

Der Engeraner Diakon Martin Hille ist im Alter von 80 Jahren am 21. Februar in Haar (bei München) verstorben.

Am 1. Oktober 1973 trat Martin Hille in der Nachfolge von Pastor Husemann den Dienst als Verwalter der 5. Pfarrstelle der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Enger, später des Seelsorgebereichs Dreyen-Siele, an. Nach über 32 Jahren ging „unser Pastor Hille“, wie er von vielen freundschaftlich und voller Hochachtung genannt wurde, im März 2006 in den Ruhestand.

Zunächst blieben Hilles noch einige Zeit im Pfarrhaus an der Dreyener Ecke wohnen, zogen aber dann nach Haar, in die Nähe ihrer Tochter und deren Familie. Auch in der dortigen Gemeinde und anderen kirchlichen Einrichtungen hielt Martin Hille noch so manchen Gottesdienst und half auch an vielen Stellen als Organist aus. Wenn auch schon viele Jahre vergangen waren, blieb doch immer der Kontakt zu Freunden und Kollegen in Enger.

Diakon ist Engeranern in guter Erinnerung

Aufgrund mehrerer Krankheiten verbrachte er die letzten Monate im Pflegeheim „Maria-Stadler-Haus“ in Haar. In dieser Zeit sprach Martin Hille mit Blick auf ein Bild der Stiftskirche und eine Kollage mit allen Engeraner Kirchen und Gemeindehäusern immer wieder voller Dankbarkeit von seinem Leben.

Der Engeraner Diakon Martin Hille ist im Alter von 80 Jahren am 21. Februar in Haar (bei München) verstorben Foto:

„Vielen Engeranern ist er nach wie vor in guter Erinnerung. Mit seiner zugewandten und freundschaftlichen Art, seiner Lebensfreude und seinem festen Gottvertrauen hat viele angesteckt und zum Mitmachen begeistert. Unzähligen hat er in wichtigen Lebenssituationen, in Freude und Leid, anteilnehmend und helfend beigestanden“, heißt es in einem Nachruf der Engeraner Kirchengemeinde.

Dabei sei der christliche Glaube für Martin Hille nie nur etwas Privates, das „im stillen Kämmerlein“ seinen Platz hat, gewesen. Ein Glaube, der nicht konkret wird, sei nicht seine Sache gewesen. So engagierte er sich in vielen Bereichen für Menschen, die Hilfe brauchen. „Die Hilfskonvois in verschiedene Länder Osteuropas, die er in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz durchführte, die jahrelange Betreuung der ‚Kinder aus Tschernobyl‘, Seniorenfreizeiten, die Errichtung des Übergangswohnheimes an der Dreyener Straße in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Kirchenkreis – all das sind Beispiele für Martin Hilles tatkräftigen Einsatz für andere Menschen“, schreibt Pastor Eckardt Koch weiter in seinem Nachruf.

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Enger trauere um einen langjährigen Mitarbeiter, der seinen Lebensmut und seine Kraft aus dem christlichen Glauben geschöpft hat. Auf Hilles Wunsch hin wird die Trauerfeier, an der auch Vertreter der Kirchengemeinde Enger teilnehmen werden, in der Ev. Kirche in Haar stattfinden.