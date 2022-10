DRK Enger verzeichnet gute Einnahmen

„2022 konnten wir sehr gute Einnahmen durch viele Aktivitäten erzielen. Besonders stolz bin ich auf unsere tolle Gemeinschaft, das ist unfassbar viel wert“, fasste der Vereinsvorsitzende, Gerd Althoff, zusammen. Mit voraussichtlich etwa 120.000 Euro erzielt der Ortsverein in diesem Jahr fast doppelt so hohe Einnahmen wie in den Vorjahren. „Das liegt an den vielen Unterstützungsfahrten, die wir für den Rettungsdienst des Kreises Herford übernommen haben. Außerdem haben wir reichlich Sanitätsdienste bei Veranstaltungen geleistet und kontinuierlich Corona-Abstrichstellen in der Geriatrie Enger, im Mathias-Claudius-Haus sowie punktuell beispielsweise in Firmen betrieben“, führt Rotkreuzleiter Yannic Winter aus.

