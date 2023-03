DRK in Enger sucht eine Halle für seine Fahrzeuge

Wohin mit den Fahrzeugen? Das Deutsche Rote Kreuz in Enger hat ein Platzproblem. Gesucht wird ein Unterstand für die Autos des DRK, doch der ist nicht so leicht zu finden.

Beim Blick über die drei großen Fahrzeuge und den Versorgungsanhänger für den Katastrophenschutz, die in der Lagerhalle des Engeraner DRK in der Opferfeldstraße stehen, legt sich die Stirn des Ortsvereinsleiters Yannic Winter in Falten. Für die Fahrzeuge und

weiteres Material sucht er dringend neuen Stellplatz, denn die bisher

genutzte Halle wurde der Hilfsorganisation seitens des neuen Vermieters

bis zum 30. April gekündigt.

Mindestens 200 Quadratmeter Fläche, einen Stromanschluss, eine

Mindesthöhe von vier Metern und ein Tor mit wenigstens 3,50 Metern

Höhe sollte das neue Domizil haben. „Und es sollte möglichst zentral in

oder bei Enger gelegen und Tag und Nacht erreichbar sein, damit wir

unsere Einsatzzielzeiten halten und schnelle Hilfe leisten können“, sagt

Winter.

Sanitätsdienst beim Kirschblütenfest

Aktuell habe er wenig Hoffnung, eine geeignete und noch dazu

erschwingliche Immobilie für die ehrenamtlich tätige Hilfsorganisation

aufzutun. „Ich bin nicht schlecht vernetzt in Enger, aber bisher konnte ich

nichts Passendes finden.“

Das DRK leistet Sanitätsdienste bei Großveranstaltungen wie dem Kirschblütenfest und dem Martinsumzug, führt Blutspenden durch, hat

während der Corona-Pandemie Teststationen unterhalten und übernimmt

im gesamten Kreis Herford Einsätze, auch als Unterstützung für den

hauptamtlichen Rettungsdienst.

Über Zelt-Lösung nachgedacht

Weil die Fahrzeuge einen Stromanschluss benötigen und es konkrete

Auflagen von Land und Bund gibt, nach denen die Wagen wetterfest

unterzustellen sind, können sie nicht dauerhaft auf einem Parkplatz im

Außenbereich geparkt werden. „Wir überlegen momentan in alle

Richtungen“, sagt Winter.

Sogar über eine vorübergehende Zelt-Lösung wurde schon nachgedacht. „Aber auch da ist weder die Frage nach dem Strom noch nach dem Standort geklärt“, so der DRK-Chef.

Das Platzproblem des DRK ist nicht grundlegend neu. Schon seit Jahren

gibt es zwei Standorte. Ein Teil der Fahrzeuge und des Materials ist in

Garagen am Vereinsheim in der Mathildenstraße untergestellt, der Rest

in der Opferfeldstraße.

„Das ist ohnehin schon suboptimal“, argumentiert Winter, „weil man immer koordinieren muss, wer was wo abholt.“ Der „Optimalfall“ wäre eine große Halle, in der alle Wagen und die Katastrophenschutzausrüstung Platz fänden und die mit Sanitäranlagen und einem Sozialraum ausgestattet ist.

Kleine Lösung würde schon helfen

Glücklich wären die Ehrenamtlichen aber schon mit der „kleinen Lösung“, einem Unterstand als Ersatz für die wegfallende Halle.

Der DRK Kreisverband Herford-Land, Ortsverein Enger hofft auf die

Bevölkerung in und um Enger. Wer Lagerfläche zur Verfügung stellen

kann, kann sich telefonisch unter 05223 9297-10 oder per E-Mail an

[email protected] oder [email protected] melden.