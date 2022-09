Ehemaliges Blumenhaus Heidemann steht zum Verkauf

Eine der markantesten Immobilien in Enger sucht einen neuen Besitzer

Enger

Das ehemalige Blumenhaus Heidemann an der Straße Vor dem Eisberge ist mit seiner großzügigen Holz-und Glas-Optik eine der markantesten Gewerbe-Immobilien in Enger. Jetzt bietet Eigentümer Jürgen Palmowski, der dort aktuell noch sein privates Oldtimer-Museum hat, die Immobilie mit 980 Quadratmetern Nutzfläche zum Kauf an.

Von Ruth Matthes