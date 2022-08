Ein finnisch-chinesischer Abend

Stammtisch-Barmeierplatz lädt zum einzigen Sommernachtskino in Enger in diesem Jahr ein: Film von Mika Kaurismäki

Enger

Am Samstag, 13. August, ist es nach langer Corona-Pause wieder so weit: Der Stammtisch Barmeierplatz veranstaltet sein beliebtes Sommernachtskino auf dem Mathildenplatz. Um 19.30 Uhr startet das Programm rund um die Komödie „Master Cheng in Pohjanjoki“ des Finnen Mika Kaurismäki.

Von Ruth Matthes