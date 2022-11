Einbrecher verwüsten das Vereinsheim des SV Enger-Westerenger

Als Jugendtrainer Kevin Lucius am vergangenen Mittwoch die Tür zum Vereinsheim des Sportverein Enger-Westerenger (SVEW) an der Ringstraße aufschließt, um das anstehende Training vorzubereiten, erlebt er eine böse Überraschung. In das Vereinsheim ist eingebrochen worden. Türen sind beschädigt, Schubladen durchwühlt und Geldkassetten aufgebrochen.

Wohl durch ein Fenster an der Gebäuderückseite eingedrungen

Die Täter seien durch ein Fenster an der Gebäuderückseite in den großen Clubraum eingedrungen, so die Vermutung der Polizei, denn an den Außentüren sind keine Spuren gewaltsamen Eindringens erkennbar.

„Die müssen sich auch etwas ausgekannt und gewusst haben, dass im vorderen Bereich des Vereinsheims eine Kamera angebracht ist, die auf Bewegung reagiert. Wären sie von dort gekommen, hätte die Kamera sie erfasst und aufgezeichnet“, berichtet Jugendtrainer Jann Alberts. Die Vermutung liege also nah, dass die Täter vom Gartenhallenbad nebenan über das Dach des Flachdachbungalows oder über den Sportplatz gekommen sind.

Im Clubraum wurde die Registrierkasse geöffnet und zwei weitere Geldkassetten gewaltsam aufgebrochen. Erbeutet haben die Täter hier nur Kleingeld. Foto:

Schubladen durchsucht und zwei Geldkassetten aufgebrochen

Im Clubraum haben die Einbrecher Schubladen durchsucht und zwei Geldkassetten aufgebrochen, aus denen sie kleine Beträge Münzgeld entwendeten. Dabei scheinen sie recht impulsiv vorgegangen zu sein, denn „die haben nichtmal gemerkt, dass in der einen Kasse sogar der Schlüssel steckte“, wie Thorsten Sennholz, Geschäftsführer des Vereins, erklärt.

Bürotür zerstört

Vom Clubraum aus haben die Täter die Tür zum Flur und von dort aus die zum Vereinsbüro aufgebrochen. Die Bürotür wurde dabei völlig zerstört.

Gewaltsam sind die Einbrecher in das Vorstandsbüro eingedrungen. Die Bürotür ist dabei komplett zerstört worden. Foto:

Tresor für das Schiedsrichter-Geld mitgenommen

Aus einem Büroschrank ist ein kleiner Tresor entwendet worden. „Das ist unser Schiri-Tresor, in dem etwa 150 Euro lagerten, mit denen unsere Trainer bei Spielen die Schiedsrichter für ihren Einsatz honorieren“, erzählt Sennholz.

Die Diebe müssen sich zumindest etwas ausgekannt haben, mutmaßt SVEW-Geschäftsführer Thorsten Sennholz. Foto: Daniela Dembert

„Die müssen es ausschließlich auf Bargeld abgesehen haben“, schlussfolgert Alberts, denn ein zu Steuerungszwecken an der Wand hängendes iPad, das Flachbildschirm-TV-Gerät, das im Flur abgestellte E-Bike und auch die in den Schränken gelagerten Receiver seien von den Eindringlingen verschmäht worden.

Von reicher Beute kann hier also nicht gesprochen werden, darüber sind die Trainer und Vereinsfunktionäre froh, ärgern sich aber über die zerstörte Einrichtung.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise geben?

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge am Einbruchort gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 05221/8880 bei der Kriminalpolizei zu melden.