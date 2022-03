Einheimische Bäume im Kleinformat

Enger

Bonsai sind faszinierende Abbilder ihrer großen und stattlichen Artgenossen in freier Natur. Im asiatischen Raum werden die Miniaturgewächse seit mehr als 1000 Jahren kultiviert, in Enger ist die professionelle Zucht seit mittlerweile 40 Jahren vertreten. Am Samstag, 5., und Sonntag, 6. März, feiert die Bonsai-Schule Enger in der Feldstraße von 9 bis 18 Uhr ihren runden Geburtstag mit besonderen Angeboten und Aktionen. Zu Gast ist Bonsaizucht-Urgestein Udo Fischer, der über Zucht und Gestaltungsmöglichkeiten informiert.

Von Daniela Dembert