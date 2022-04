Einigkeit in Zeiten der Haushaltslöcher

In demonstrativer Geschlossenheit hat der Rat der Stadt Enger am Dienstag den Haushalt für 2022 beschlossen. Angesichts der angespannten Haushaltslage und der Ungewissheit durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg hielten sich alle vier Fraktionen mit eigenen Anträgen zum Haushalt zurück.

Rat der Stadt Enger beschließt Finanzplanung für 2022 – Scharfe Kritik an Höhe der Kreisumlage

Der Haushaltsplan der Stadt Enger für 2022 ist am Donnerstag einstimmig vom Rat beschlossen worden.

„Wir haben uns darauf geeinigt, keine Vorschläge zu machen, die zu neuen Belastungen führen, sondern in der Zukunftswerkstatt, gemeinsam mit der Verwaltung alles zu tun, um Einsparungen zu realisieren“, erklärte Norbert Busch, Fraktionsvorsitzender der FDP. Dies werde aber nur in kleinen Schritten Entlastung bringen.

Alle Fraktionsvorsitzenden verbindet der Frust angesichts stetig wachsender Kreisumlagen. So hatte die Haushaltsberatung vertagt werden müssen, weil Kämmerer Jens Stellbrink zwischenzeitlich die endgültigen Daten zur Berechnung der Kreisumlagen erhalten hatte und diese einkalkulieren musste. Sie lagen, wie befürchtet, über den ursprünglichen Ansätzen. So erhöhen sich die Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage für 2022 um insgesamt 837.000 Euro. Wie Stellbrink erklärte, steigt das Haushaltsdefizit von 300.000 auf 703.000 Euro. „Dabei ist zu bedenken, dass die Verwaltung bereits eine einprozentige Einsparung bei allen ordentlichen Aufwendungen eingeplant hat“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Jörg Pultermann.

Hinzugerechnet werden müssten noch die coronabedingten Mehrausgaben und Mindereinnahmen. Diese belaufen sich, wie Busch vorrechnete, bis 2024 voraussichtlich auf 10 Millionen Euro. „Sie werden unsere kurzfristigen Schulden, denen kein Vermögen gegenüber steht, weiter vergrößern – bis 2025 wohl auf über 40 Millionen Euro“, sagte er. Zudem müsse die Stadt mit weiter steigenden Aufwendungen für die Schulen rechnen, insbesondere für den Ganztag, auf den es künftig einen Rechtsanspruch gibt.

Immer wieder fielen die Sätze: „Den letzen beißen die Hunde“ und „Wer bestellt, der bezahlt auch“: Es könne nicht angehend, dass die Kommunen immer mehr fremde Aufgaben zu erfüllen hätten, Bund und Land aber nicht bezahlten, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender René Siekmann. Der defizitäre Haushalt sei kein Ergebnis von Schlamperei oder Verschwendung in Enger selbst, sondern ein Ergebnis äußerer Umstände. Bürgermeister Thomas Meyer sprach von der „Förderprogrammeritis“ und forderte weniger bürokratische Unterstützung.

Einzige Möglichkeit für die Kommune, mehr Einnahmen zu generieren, ist die Erhöhung von Gewerbesteuer oder Grundsteuer B. Dafür plädierte jedoch niemand. „Wirtschaft und Verbraucher sind durch die Folgen des Krieges und der Pandemie schon genug gebeutelt“, erklärte Siekmann. Auch Pultermann hielt Steuererhöhungen bei rückläufiger Wirtschaft nicht für zielführend, zumal die Hebesätze schon sehr hoch seien.

Spielraum für Streichungen sahen die Politiker ebenfalls keine: Um die Attraktivität der Stadt zu erhalten, müsse an der Modernisierung der Innenstadt festgehalten werden. Bei der Erweiterung des Gymnasiums, der Sanierung der Turnhalle in Belke-Steinbeck, dem Alltagsradwegenetz oder der Feuerwehr zu sparen, sei der falsche Ansatz. Regina Schlüter-Ruff (Grüne) rief dazu auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, damit die Infrastruktur nicht geschwächt werde. Auch das Klimaschutzkonzept müsse umgesetzt werden.