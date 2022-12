Einladung zum Timpkenfest in Enger

Enger

Die Stadt Enger feiert am Freitag, 6. Januar, wieder ihr Timpkenfest - „und endlich wieder in seiner gewohnten Form“, wie Bürgermeister Thomas Meyer erfreut mitteilt. „Wir wollen damit nach uralter Überlieferung die Widukindspende weiterführen und an die ursprüngliche Armenspeisung, die diese mildtätige Stiftung zum Gedenken an den Sachsenherzog Widukind einst darstellte, erinnern“, schreibt er in der Einladung zum Fest.

Von Ruth Matthes