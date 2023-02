Eiscafé Degrassi in Enger eröffnet die Saison

Egal ob erfrischend fruchtig oder milchig-cremig: die erste Kugel Eis des Jahres ist bekanntlich die beste. Und die können sich die Engeraner ab Mittwoch (1. März) wieder in der Eisdiele Degrassi auf dem Königin-Mathilde-Platz abholen.

Nach viermonatiger Winterpause sind Vivian Degrassi-Raballo und Ehemann Stefano wieder zurück in Enger und läuten pünktlich zum 1. März die Eissaison ein. Bis Oktober wird der kleine Gastronomiebetrieb täglich um 10.30 Uhr öffnen, zunächst nur bis 19 Uhr, wenn es in ein, zwei Wochen noch etwas wärmer wird, auch bis 20 Uhr. So lange wollen die Gastronomen neben Speiseeis-Variationen auch frisch gebackene Waffeln anbieten.