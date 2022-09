Elektronische Schießanlage eingebaut

Enger

1900 Arbeitsstunden haben die Mitglieder des Schützenvereins Nordengerland in den vergangenen anderthalb Jahren in die Sanierung ihres Schützenheimes und den Aufbau der neuen elektronischen Schießanlage investiert. Nun erstrahlt alles in neuem Glanz. Die Neueröffnung der Anlage möchten die Schützen am Samstag, 10. September, ab 17 Uhr an der Friedrichsstraße 60 mit der Bevölkerung feiern.

Von Ruth Matthes