Endlich wieder Maiwiesen-Picknick

Enger

Die Maiwiese ist eine der schönsten Örtlichkeiten Engers, zentral in der Innenstadt gelegen und doch mitten im Grünen. Kein Wunder also, dass das Maiwiesenpicknick regelmäßig um die 400 Besucher zählt. Am Sonntag, 21. August, ist es nach zweijähriger Zwangspause wieder so weit. In der Zeit von 12 bis 15 Uhr laden der Stammtisch Barmeierplatz und die Stadt Enger ein zu Entspannung, Genuss und Begegnung.

Von Daniela Dembert