Endlich wieder Martinsumzug in Enger

Verkaufsoffener Sonntag am 6. November

Enger

An dem frierenden Bettler am Wegesrand kann St. Martin einfach nicht achtlos vorbeireiten. Er teilt seinen Mantel und reicht dem armen Mann die Hälfte. Dieses Schauspiel markiert den Höhepunkt des Martinsumzugs, der am Sonntag, 6. November, nach zweijähriger Pause wieder durch die Engeraner Innenstadt führt und auf dem Barmeierplatz endet.

Von Daniela Dembert