Endlich wieder Timpkenfest in Enger

Enger

„Es ist so schön, dass wir hier endlich wieder gemeinsam das Timpkenfest feiern können“, freuen sich die Pastoren Eckardt Koch, Stephan Horstkotte und Carsten Adolfs. Mit hunderten Besuchern haben sie in der Stiftskirche das Fest gefeiert, das heute im Zeichen des Miteinanders, Füreinanders und der Ökumene steht und in der Überlieferung vor allem ein Fest für die Kinder der Widukindstadt ist.

Von Daniela Dembert