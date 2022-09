Endspurt vor der Uraufführung

Enger

In der Industriehalle der CLP Trading GmbH in der Werkstraße 6 in Bustedt geht es zu wie im Taubenschlag. Wo sonst die Gabelstapler ihre Runden drehen, klingen nun Operngesänge durch die Halle. Die Proben für die Uraufführung der Widukind-Oper am 1. Oktober laufen auf Hochtouren.

Von Daniela Dembert