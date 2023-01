Enger: Abiturienten auf der Suche nach den entführten Lehrern

Enger

Ein mysteriöser Fremder hat die Lehrer des Abiturjahrgangs entführt. Eigentlich könnte das den Schülern nur recht sein, warteten sie nicht darauf, ihre Zeugnisse in die Hand gedrückt zu bekommen. Also machen sie sich - bei ihrem künstlerischen Abend in der ausverkauften Aula - auf die Suche nach den Verschollenen.

Von Daniela Dembert