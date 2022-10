Enger: „Bei einem Unfall mit einem Kind sollte immer die Polizei gerufen werden“

Ein Autofahrer hatte kürzlich auf der Wertherstraße in Enger einen Unfall mit einem Kind auf dem Fahrrad. Nach einem kurzen Gespräch mit dem jungen Radfahrer schien alles geklärt, das Kind nicht verletzt - und der Mann fuhr weiter, scheinbar ohne die Polizei zu verständigen.

Eine Frau beobachtete den Vorfall und postete ihn bei Facebook. Sie ärgerte sich, dass der Mann nicht die Polizei gerufen hat. Sie kenne den Betreffenden und die Eltern könnten sich an sie wenden, wenn das Kind doch eine Verletzung oder das Rad einen Schaden davon getragen haben sollte, schreibt sie in einer lokalen Gruppe. Später ist in den Kommentaren zu lesen, dass der Autofahrer wohl im Nachgang doch noch die Polizei verständigt haben soll.