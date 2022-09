Enger: Bolldammbach soll erlebbar werden

Umgestaltung eines Randbereichs der Innenstadt: ISEK 2025+ kommt gut an

Das Landschaftsarchitekturbüro Kortemeier Brokmann hat dem Ausschuss für Stadtplanung und Infrastruktur am Montag einen Vorentwurf für die mögliche Umgestaltung und Aufwertung der Wegeverbindung am Bolldammbach zwischen Bielefelder Straße und Ringstraße, einschließlich einer Umfeldgestaltung des Jugendzentrums und Museums am Kleinbahnhof vorgestellt.