Enger-Dreyen hat eine Regentin

Enger

So strahlend hat man Klaus Föste lange nicht mehr bei einem Königsschießen erlebt. Der Coup des Oberst: Öffentliches Scheibenschießen, ein Schuss pro Schütze, kompakte 20 Minuten lang, der beste Schuss gewinnt. Und den landete eindeutig Anja Schröder mit einer glatten Zwölf. Sie ist, aufgepasst, neuer König in Dreyen, mit Detlef Schröder als Prinzgemahl an ihrer Seite.

Von Thomas Meyer