Enger: Im Einsatz gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Auf Einladung der Gleichstellungsbeauftragten der Widukindstadt Enger, Ulrike Harder Möller, sind am Montag Mitarbeiterinnen der Frauen- und Mädchenberatungsstellen, des Frauenhauses sowie der AG kommunaler Gleichstellungsbeauftragter im Kreis Herford im Rathaus Enger zusammen gekommen. „Der zweimal im Jahr stattfindende Austausch bildet eine wichtige Grundlage der Zusammenarbeit zum Themenfeld der Gewalt gegen Frauen und Mädchen“, sagt Harder-Möller.

Die Faktenlage sehe folgendermaßen aus: „In Deutschland wird alle zweieinhalb Tage eine Frau von ihrem (Ex-)Partner getötet, jede dritte Frau hat schon mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt erlebt und jährlich müssen etwa 40.000 Frauen und Kinder vor der Gewalt ihres Partners in ein Frauenhaus flüchten.“ Gewalt an Frauen und Mädchen sei immer noch alltäglich. „Im Kreis Herford gibt es jährlich rund 300 Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt“, erklärt Harder-Möller. Die Dunkelziffer sei allerdings viel höher.

Dabei sei die häusliche Gewalt nur eine Facette der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. „Daneben gibt es noch andere Formen der geschlechtsspezifischen Gewalt“, so der Gleichstellungsbeauftragte. Dabei handele es sich um Prostitution und Menschenhandel, digitale Gewalt, Gewalt mit kulturellen Hintergründen wie „Ehrenmorde“, Zwangsheirat und Frühehen, sexualisierte Gewalt und Sexismus sowie Genitalverstümmelung.

„Wir sind sehr froh, dass es im Kreis Herford eine gute Beratungsinfrastruktur und das Frauenhaus als Zufluchtsstätte für Frauen und Mädchen gibt. Dort wird eine sehr wichtige Arbeit geleistet, die oftmals leider nicht finanziell auskömmlich ist“, so Harder-Möller.

Ulrike Harder-Möller geht in Ruhestand

Im Nachgang der Sitzung verabschiedeten sich die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Bünde, Dorit Bethke, sowie ihre Kollegin aus der Widukindstadt Enger, Ulrike Harder-Möller, aus diesem Kreis. „Da das nächste Treffen erst im September ist, nehmen wir heute die Gelegenheit wahr, um uns schon jetzt in den Ruhestand zu verabschieden und Danke zu sagen“, so Dorit Bethke.