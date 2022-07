Enger: Kulturbad geht in die zweite Runde

Enger

Das Kulturbad geht in die zweite Runde der Saison. Am Samstag, 6. August, laden der Kultur- und Verkehrsverein (KuV) und Enger Impulsiv in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsbetrieben der Stadt gleich zu zwei Konzerten auf das Außengelände des Gartenhallenbades an der Ringstraße.