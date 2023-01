Enger: Kunstwerk „Drei Pilger“ auf Abwegen

Seit 2017 stand das Kunstwerk „Drei Pilger“ in der Maiwiese in Enger. Nun musste es verschwingen. Die Hintergründe dazu kommentiert das WESTFALEN-BLATT.

Hier stand seit 2017 die Skulptur "Drei Pilger". Am Mittwoch (11. Januar) hat die Stadt sie abgebaut. Der Bürgermeister nennt „urheberrechtliche Gesichtspunkte und Wertungen“ als Grund für die Maßnahme.

Es ist schon mehr als kurios: Seit 2017 steht das Kunstwerk „Drei Pilger“ von Friedel Josting mehr oder weniger beachtet im Maiwiesenpark und keiner ahnt, dass es in fast identischer Form bereits seit 2007 in Ottobeuren in den Himmel ragt. Nur, dass der Künstler dort nicht Josting, sondern Erwin Roth heißt. Dessen Skulptur trägt sogar denselben Namen – nur auf Italienisch: Tre pellegrini!