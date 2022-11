Enger: Polizisten schießen auf Mann mit Messer

59-Jähriger zündet Haus wegen drohender Trennung von seiner Ehefrau an

Enger

Bei einem Familiendrama in Enger (Kreis Herford) ist am späten Donnerstagabend ein Mann von einer Polizeikugel verletzt worden. Nach unbestätigten Informationen sollen zwei Polizisten insgesamt drei Schüsse abgegeben haben. Mindestens einer soll den Mann in den Oberschenkel getroffen haben.

Von Christian Althoff