Enger von außen betrachtet

Enger

Verschlafen, provinziell und irgendwie spießbürgerlich scheint die Widukindstadt auf die Fotografin Loredana Nemes und die Schriftstellerin Lütfiye Güzel gewirkt zu haben, als beide im Zuge des Projektes „Experiment Heimat“ zu Gast in Enger waren. Die Ergebnisse ihres „Arbeitsaufenthaltes“ werden am Sonntag, 16. Oktober, in der Galerie des Gerbereimuseums präsentiert.

Von Daniela Dembert