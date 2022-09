Enger: Widukind und Karl der Große singen im Duett

Opernproduktion wird in der Vorpremiere schon gefeiert - Vorstellungen am Wochenende - Karten noch erhältlich

Enger

In einer Preview haben sich am Mittwochabend 170 Besucher einen ersten Eindruck von der Widukind-Oper verschafft, die am Samstag, 1. Oktober, Premiere in der Industriehalle der CLP Trading GmbH in der Werkstraße 6 in Enger feiert.

Von Daniela Dembert