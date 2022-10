Engeraner spenden Lebensmittel für Bedürftige

Enger

Obst, Gemüse, aber auch haltbare Lebensmittel oder Kekse: Der Gabentisch beim Erntedankfest in Enger-Besenkamp war am Sonntag reich gefüllt. Nicht etwa in der Kirche, sondern auf dem Höner-Hof fand der Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde statt.

Von Emilie Anders