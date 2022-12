Engers Gymnasiasten stimmen auf Weihnachten ein

Den Abschluss des Weihnachtkonzertes des Widukind-Gymnasiums in der Stiftskirche gestalteten Chor, Instrumentalisten und Solistin Zoe Paulini gemeinsam.

Manch einer mag beim Betrachten insbesondere des großen Fotos eine so genannte Text-Bild-Schere vermuten, also das Auseinanderklaffen von Informationen, die sich aus den gezeigten Bildern und dem geschriebenem Text ableiten lassen. Da ist doch alles voll im Altarraum der Stiftskirche: Chöre, Orchester, Bands, sogar die Lehrer sind mit an Bord!