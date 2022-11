Engers Händler zufrieden mit verkaufsoffenem Sonntag

Enger

Viele Besucher des Weihnachtsmarktes an der Stiftskirche in Enger haben am Sonntag die Gelegenheit genutzt, auch gleich durch die geöffneten Läden zu bummeln. So zeigte sich Olaf Schierholz vom Organisationskreis des Adventsbummels nicht nur sehr zufrieden mit dem Besuch des Marktes, sondern auch mit dem verkaufsoffenen Sonntag.

Von Ruth Matthes und Daniela Dembert