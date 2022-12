Feuerwehr Enger: „Früher gab es Weihnachten mehr Einsätze“

Arndt Höpker, stellvertretender Feuerwehrchef in Enger und Leiter des Löschzugs Mitte, und Jens Hüsemann rücken auch an Weihnachten aus, wenn ein Notfall eintritt. Die Christbaumkugeln in Feuerwehrauto-Farbe haben sie nur für dieses Foto an die Fahrzeugtür gehängt, sie stammen vom Weihnachtsbaum des Löschzugs, der nun aus dem Aufenthaltsraum raus aufs Dach des Gerätehauses Enger-Mitte umzieht.

Foto: Kathrin Weege