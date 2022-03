Fiona ist die neue Kirschblütenfee

Die zehnjährige Schülerin hatte 2021 schon einmal das Feen-Kleid anprobiert, das Kumiko Ogawa-Müller 2018 neu geschneidert hat. Doch dann fiel das Fest pandemiebedingt aus.

Fiona Hasenohr besucht die Regenbogen-Gesamtschule in Spenge, ihre Lieblingsfächer sind Sport und Kunst. „Außerdem lese und zeichne ich gerne in meiner Freizeit und kuschele mit meinem Hund Akito“, verrät Fiona, die zum Fest traditionsgemäß noch ein Gedicht verfassen wird.

Zu ihren Aufgaben gehört die Eröffnung des Kirschblütenfestes und die Begrüßung der Gäste aus der Partnerstadt Lichtenstein. Auch pflanzt die Fee alljährlich einen Kirschbaum am Mathildenplatz. Die Bäume zieren mittlerweile zahlreich die Engeraner Innenstadt. Und natürlich ist sie für die Ziehung der Lose zuständig. Ihr Diadem bekommt Fiona auf dem Fest von ihrer Vorgängerin Laticia Häusler, die 2019, zum letzten Mal vor Corona, dieses Amt ausfüllen durfte.

Was die übrigen Festvorbereitungen betrifft, so liege alles im Plan, sagt Daniela Dembert, Vorsitzende des Kultur- und Verkehrsvereins (KuV). „Natürlich haben wir viel weniger Zeit als sonst. Dafür greifen die Netzwerke. Schausteller und Bands sind gebucht“, berichtet sie.

Einem Plus an Schaustellern stünden etwas weniger Vereine und andere ehrenamtlich Engagierte gegenüber: zum einen wegen der Ferien, an deren Ende der Termin in diesem Jahr liegt, zum anderen, weil die Ehrenamtlichen wegen der kurzfristigen Planung nicht so spontan zur Verfügung stünden.

Eine Herausforderung sei auch, dass alles jetzt viel teurer geworden sei, beispielsweise Strom, technische Ausstattung und Flyer-Druck. Gesetzt sind die Live-Musik auf dem Barmeierplatz und die Outdoordisko an der Bachstraße. „Wir werden ein Fest auf die Beine stellen, das nur an manchen Stellen Abstriche hinnehmen muss“, sagt Daniela Dembert. „Gespannt sind wir auf die Resonanz – haben die Menschen nach dieser langen Durststrecke richtig Lust oder sind sie aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie eher zurückhaltend?“, fragt sich die KuV-Chefin.

Fiona Hasenohr jedenfalls ist dabei und freut sich bereits riesig auf das Wochenende vom 22. bis 24. April.