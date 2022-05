Fit und aktiv statt coronamüde

Endlich wieder ohne Einschränkungen Sport treiben, dem vermissten Hobby nachgehen, Spaß in der Gemeinschaft haben und aktiv etwas für die eigene Gesundheit tun – das alles haben viele Menschen in den vergangenen zwei Jahren vermisst. Doch damit ist jetzt Schluss: Seit einiger Zeit laufen die Angebote im TV Concordia wieder an.

„Corona hat uns arg gebeutelt. Aber Dank des großen Einsatzes unserer Anleiter konnten die Gruppen größtenteils zumindest online betreut werden“, blickt der Vereinsvorsitzende Gerd Feldmann zurück. Neben den festen Vereinsangeboten laufen jetzt auch Kurse in verschiedenen Bereichen des Breiten- und Rehasports sowie die Krabbelgruppen wieder in Präsenz.

Übungen, die jeder kann

So heißt es beispielsweise montags von 17 bis 18 Uhr in der Sporthalle am WGE wieder „Fit ab 60“ und dienstags vormittags von 10.45 bis 11.45 Uhr wird „Fit in den Tag“ gestartet. Alte Hasen und neue Teilnehmer, die jederzeit gern willkommen sind und hier auch ihre Reha-Verordnung geltend machen können, werden begrüßt von Kathrin Konersmann.

„Das sind Einsteiger- beziehungsweise Wiedereinsteigerangebote mit Übungen, die wirklich jeder kann und die gegebenenfalls auch abgewandelt werden können“, ermutigt Konersmann zur Teilnahme. Die 36-Jährige hat Linda Hohmann abgelöst und ist seit dem 20. April die neue Vereinssportlehrerin. Mit 30 Wochenstunden ist sie täglich im Einsatz und leitet neben den beiden Kursen mehrere Kinderturngruppen.

Konersmann, die nach ihrer Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau ein Sportstudium mit dem Bachelor-Titel abschloss und bereits Erfahrungen als Jugendreferentin beim ASC Göttingen sowie in Kliniken und Physiotherapiepraxen gesammelt hat, ist mit Elan in ihr neues Wirkungsfeld gestartet. „Im Grunde wollte ich so schon immer arbeiten und koordinierende Arbeiten mit der Praxis verbinden.“ Neben der langjährigen Mitarbeiterin Petra Gießelmann ist Kathrin Konersmann zu den Geschäftszeiten jetzt Ansprechpartnerin für Mitglieder und Interessierte.

Eine Herausforderung, auf die sich der Verein schon jetzt einzustellen versucht, ist der temporäre Wegfall der kleinen Sporthalle am Gymnasium. Weil die Schule räumlichen Erweiterungsbedarf hat, soll die in die Jahre gekommene Halle weiteren Klassenräumen weichen und an anderer Stelle neu gebaut werden.

Kompromisse sind gefragt

„Für die Übergangszeit versuchen wir schon jetzt Alternativen zu finden“, berichtet Gerd Feldmann. Das sei mit viel Koordination und einem genauen Blick auf die Bedürfnisse der Gruppen verbunden und verlange von den Sportlern Kompromissbereitschaft. Lichtblick sei, in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen eine ganz neue Halle für den Schul- und Vereinssport zu bekommen.

Nähere Informationen zum kompletten Kursangebot finden Interessierte immer aktuell auf der Homepage des Vereins: www.tvc-enger.de