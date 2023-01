Fleißige Helfer sammeln in Enger ausgediente Weihnachtsbäume ein

Enger

Im gesamten Engeraner Stadtgebiet wurden am Samstag ausgediente Christbäume eingesammelt. Während in vielen Ortsteilen die Freiwillige Feuerwehr unterwegs war, übernahm in Oldinghausen der Schützenverein diese Aufgabe, in Belke-Steinbeck und Besenkamp war der Förderverein der Grundschule unterwegs.

Von Daniela Dembert