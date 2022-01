„Forum Enger war zweites Wohnzimmer“

Das Buch trägt den Titel „Dreamworld“ und stammt von dem französischen Autor Benjamin Berton. Bestimmt sieben Mal seien die Musiker in Enger gewesen, erinnert sich Thomas Zimmermann, der damalige Tourmanager. Für den 59-Jährigen bedeutete das Forum zudem eine berufliche Weichenstellung, die bis heute Gültigkeit hat: „Es war für mich der Schritt ins Musikbusiness.“ Mittlerweile arbeitet Zimmermann in dem renommierten Musik-Verlag Budde Music in Berlin.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen