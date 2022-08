Freie Fahrt für Engers Schüler

Enger

Pünktlich am ersten Schultag haben alle Schüler der beiden weiterführenden Schulen in Enger das Schüler-Ticket Westfalen ausgehändigt bekommen. Sie können damit ein Jahr lang kostenlos das Angebot des ÖPNV nutzen. Insgesamt 1835 Jugendliche sind damit „rund um die Uhr, auch an Wochenenden und in den Ferien, unabhängig vom Wohnort mit Bussen und Regionalbahnen mobil“, wie Ulrike Harder-Möller, Mobilitätsbeauftragte der Stadt, informiert.

Von Daniela Dembert