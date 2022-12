Freiwillige sammeln Christbäume in Enger ein

Von 8 Uhr an sammeln folgende Vereine die Bäume ein: In Dreyen, Westerenger und Pödinghausen ist jeweils die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz, in Enger-Mitte die Jugendfeuerwehr, in Oldinghausen sammeln die Freiwillige Feuerwehr und der Schützenverein, in Belke-Steinbeck/Besenkamp sind der Förderverein und die Schulpflegschaft der Grundschule unterwegs und in Herringhausen sammelt der CVJM des Kirchenkreises Herford. Die Christbäume sollten dann gut sichtbar an der Straße liegen und abgeschmückt sein.

Die Beteiligten würden sich freuen, wenn ihre Arbeit durch freiwillige Spenden unterstützt würde. Wie die Stadt mitteilt, kann dies durch Überweisung auf folgende Konten erfolgen:

Förderverein der Grundschule Belke-Steinbeck/Besenkamp der Stadt Enger: Volksbank Herford-Mindener Land eG, IBAN: DE73 4949 0070 0010 2648 00, BIC: GENODEM1HFV, Verwendungszweck: Spende Tannenbaumsammelaktion 2022/23

SV Oldinghausen, Sparkasse Herford, IBAN DE15 4945 0120 0140 2058 73, BIC: WLAHDE44XXX, Verwendungszweck: Spende Tannenbaumsammelaktion 2022/23.

Kirchenkreis Herford: Sparkasse Herford, IBAN: DE38 49450120 0000 019992, BIC: WLAHDE44XXX, Verwendungszweck: Spende Tannenbaumsammelaktion 2022/23, Abrechnungsobjekt: 11056000

Freiwillige Feuerwehr Enger: Kontoinhaber: Stadt Enger, Sparkasse Herford, IBAN: DE31 4945 0120 0140 2000 56, BIC: WLAHDE44XXX, Verwendungszweck:

Spende Tannenbaumsammelaktion 2022/23 mit Angabe des Ortsteils, der unterstützt wird (Westerenger, Dreyen, Oldinghausen-Pödinghausen oder Enger-Mitte).