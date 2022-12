Friedenslicht aus Bethlehem erreicht Enger

Enger

Pünktlich zum vierten Advent hält das Friedenslicht Einzug in Enger. Schon seit vielen Jahren holt Familie Rasche das Licht von Herford in die Widukindstadt. Am Freitag, 16. Dezember, wird es zur Adventsandacht um 19 Uhr in der Stiftskirche ankommen.

Von Daniela Dembert