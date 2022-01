Führungsduo hat Feuerwehr-Gen geerbt

„Dieser Anlass hätte eigentlich größere Aufmerksamkeit und mehr Teilnahme verdient“, betonte das Stadtoberhaupt. Schließlich ginge es um die Besetzung zweier für die Bewohner der Widukindstadt sehr wichtiger Ämter. Zum Infektionsschutz habe man sich jedoch gegen eine große Feierstunde entschieden.

„Sich als Feuerwehr-Kamerad zu engagieren ist wichtig und kann gar nicht hoch genug geschätzt werden“, so Meyer. „Aber eine Leitungsfunktion in diesem Bereich zu übernehmen und damit Verantwortung über das normale Maß hinaus zu tragen, ist besonders und aller Ehren wert.“

Die Stadt habe in den vergangenen Jahren sehr profitiert von der Kompetenz und dem Einsatz der beiden Stadtbrandinspektoren. Dank ihres Engagements seien die Gerätehäuser auf neuem Stand, die Einheiten für die verschiedenen Einsatzfelder gut ausgerüstet und der Fuhrpark auf dem Laufenden.

Auch auf zwischenmenschlicher Ebene leisteten Rogowski und Höpker sehr gute Arbeit und stünden für die funktionierende Gemeinschaft in der Wehr, so Meyer. Bestätigt wurde dieser Eindruck vom Kreisbrandmeister: „Ich habe stets große Geschlossenheit und Zufriedenheit wahrgenommen, was die Leitung der Feuerwehr in Enger angeht.“ Was in den vergangenen sechs Jahren passiert sei, könne man mit Recht als Erfolgsgeschichte titulieren. Auch in der schwierigen Coronazeit habe die Wehr nicht an Mitgliederstärke verloren. Trotz starker Konkurrenz anderer Jugendangebote sei die Jugendfeuerwehr ordentlich gewachsen. Rogowski dazu: „Wir hatten bei Wiederaufnahme der Dienstabende in der Jugendfeuerwehr gleich zwölf Neuaufnahmen. Das ist eine richtig schöne Sache.“ In naher Zukunft werde in Enger die dritte Kinderfeuerwehr des Kreises Herford ins Leben gerufen.

Das Feuerwehr-Gen haben Michael Rogowski und Arndt Höpker zweifelsohne vererbt bekommen. Der gelernte Kfz-Mechaniker Rogowski ist seit 45 Jahren Mitglied der Engeraner Wehr. Sein Großvater war einer der Gründer der Dreyener Löscheinheit, die später lange Jahre von seinem Vater geführt wurde. Von 1994 bis 2015 leitete der heute 59-Jährige den Dreyener Löschzug. Er hatte vor seiner Ernennung zum Engeraner Wehrchef schon 15 Jahre lang das Stellvertreteramt bekleidet.

Ganz ähnlich sieht der ehrenamtliche Werdegang Arndt Höpkers aus. Der 44-Jährige ist ebenfalls mit 14 Jahren Mitglied der Feuerwehr geworden. „Mein Vater ist eines Abends nach Hause gekommen und hat gesagt: Ich hab dich da mal eingetragen“, erzählt der 44-Jährige schmunzelnd. Irgendwie habe dann alles seinen Lauf genommen. Seit 2008 ist Höpker Löschzugführer in Enger-Mitte, 2015 wurde er zudem stellvertretender Feuerwehrchef.